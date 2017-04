LG stellt 32-Zoll-Bildschirm mit USB-C und HDR-Unterstützung vor

24. Apr 2017 16:30 Uhr - Redaktion

Der Hardwarehersteller LG hat nach dem "UltraFine 4K Display" und dem "UltraFine 5K Display" einen weiteren Monitor für die aktuelle MacBook-Pro-Generation und das Zwölf-Zoll-MacBook (2015 und 2016) auf den Markt gebracht. Beim 32UD99 handelt es sich um ein 32-Zoll-Display im 16:9-Format mit 4K-Auflösung (3840 mal 2160 Pixel, 60 Hz) und Unterstützung für den HDR10-Standard.









4K-Bildschirm mit USB-C und HDR-Unterstützung.

Bild: LG. Bild: LG.





HDR10 ermöglicht eine natürlichere, kontrastreichere Farbdarstellung. Vor allem bei besonders dunklen und hellen Farben können dank der HDR-Technik mehr Details angezeigt werden. Der 32UD99 ist mit einem IPS-Panel ausgestattet, das über 95 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdeckt. Der Anschluss an den Mac erfolgt über die USB-C-Schnittstelle oder alternativ via HDMI oder DisplayPort. Über das Netzteil des Bildschirms lässt via USB-C der Akku des Mobilmacs laden (bis zu 85 Watt).

Zu den weiteren technischen Daten gehören eine Helligkeit von bis zu 550 cd/m2, Stereolautsprecher, eine Pixelreaktionszeit von fünf Millisekunden, ein horizontaler und vertikaler Blickwinkel von 178 Grad, ein Kontrastverhältnis von 1300:1, zwei USB-A-Anschlüsse und Hardware-Kalibrierung mit der Mac-kompatiblen Software Tru Color Pro.

Der 32UD99 wird ab sofort ausgeliefert, die allgemeine Verfügbarkeit im Fachhandel wird für Mitte Mai erwartet. Der Preis beträgt 1099 Euro. LG gibt auf das Produkt zwei Jahre Garantie.