Mac-Version von Einkaufsliste "Buy Me a Pie" erschienen

24. Apr 2017 17:30 Uhr - Redaktion

Seit mehreren Jahren gibt es mit "Buy Me a Pie" eine leistungsstarke App zur Verwaltung von Einkaufslisten für iPhone und iPad. Nun hat die Software den Sprung in den Mac-App-Store (Partnerlink) geschafft. Sie ist in der Basisversion kostenfrei, liegt auch auf Deutsch vor und läuft ab OS X Mavericks.









"Buy Me a Pie" bietet unter anderem ein selbstlernendes Wörterbuch mit einer Autoausfüllen-Funktion nach der Eingabe einiger Buchstaben, die gemeinsame Nutzung von Einkaufslisten mit Familie und Freunden, flexible Gruppierung von Lebensmitteln (die zum Beispiel im gleichen Gang zu finden sind) und eine automatische Synchronisation mit allen unterstützten Plattformen inklusive Apple Watch.

"Buy Me a Pie! steht gratis zum Download und zur Verwendung zur Verfügung. Durch den Erwerb der Pro-Version wird deine Erfahrung aufgewertet und du erhältst Zugang zu weiteren Besonderheiten für 0,99 € pro Monat oder 9,99 € pro Jahr durch ein sich automatisch verlängerndes Abo. Das Pro-Abo schaltet 20 Einkaufslisten frei, teilt Listen mit bis zu 20 Leuten, ist frei von Werbung und verfügt über einen Premium-Support", erläutert der Hersteller.

Die iPhone-/iPad-App (Partnerlink) läuft ab iOS 8.0.