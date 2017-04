DTP-Software QuarkXPress 2017 mit Bildbearbeitungsfunktionen kommt im Mai

25. Apr 2017 11:30 Uhr - sw

Der Softwarehersteller Quark hat den Veröffentlichungstermin für die Anfang März angekündigte DTP-Anwendung QuarkXPress 2017 bekannt gegeben. Demnach wird das Programm im Mai erscheinen. Derzeit befindet sich QuarkXPress 2017 in der abschließenden Entwicklungsphase. Die wichtigste Neuerung sind Bildbearbeitungsfunktionen.

"Bearbeiten Sie Bilder, indem Sie Tonwertkorrekturen vornehmen und Gradationskurven einstellen, Helligkeit und Kontrast ändern, Gammakorrekturen anwenden und vieles mehr", erläutert das Unternehmen. Die Bearbeitung erfolgt nicht-destruktiv, d. h. das Originalbild bleibt stets unverändert. Der neue Blend-Modus ermöglicht die Verrechnung zwischen zwei oder mehreren überlappenden Objekten inklusive Bildern.

Auch einige Bildbearbeitungsfilter sind in QuarkXPress 2017 an Bord. Dabei handelt es sich beispielsweise um Unschärfemaskierung, Reliefs und das Nachzeichnen von Konturen. Diese Filter können problemlos am Ende des Workflows angewendet werden, zum Beispiel die Unschärfemaskierung, so dass nur ein Bild benötigt wird, auch wenn es mehrere Ausgabeziele dafür gibt (unterschiedliche Größen, Web, mobile Geräte...).









Zu den weiteren Neuerungen in QuarkXPress 2017 gehören zusätzliche Typografiewerkzeuge (darunter Textkonturen, Textschattierung/Textkasten und Spaltenspanner/Spaltentrenner), Erzeugung von responsiven HTML-5-Inhalten, eine Befehl zum Bereinigen von Caches, eine verbesserte Verwaltung von Erweiterungen sowie die Umsetzung zahlreicher Anwenderwünsche. Darunter sind beispielsweise geschützte Textattribute, verbessertes Umwandeln in native Objekte, eine adaptive Formatkonvertierung, Linien zwischen Spalten, Darstellung der zuletzt benutzten Schriften und verbesserter Word-Import.

QuarkXPress 2017 setzt mindestens OS X Yosemite voraus und kostet 999 Euro. Das Upgrade von QuarkXPress 2016 schlägt mit 185 Euro, von QuarkXpress 2015 mit 199 Euro und von Version 3-10 mit 399 Euro zu Buche. Wer bis zum Erscheinen von QuarkXPress 2017 den Vorgänger QuarkXPress 2016 erwirbt, erhält die 2017er Version kostenlos dazu.

QuarkXPress 2017 befindet sich seit kurzem in der abschließenden Entwicklungsphase (Final Candidate). Die Software wird nun vier Wochen ausgiebig getestet - während dieser Zeit werden letzte Fehlerkorrekturen vorgenommen. Anschließend findet die Markteinführung statt, wobei Vorbesteller den Golden-Master-Build sofort bei Verfügbarkeit erhalten.