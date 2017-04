OLED nur ein Zwischenschritt? Apple soll mit microLED-Technologie liebäugeln

27. Apr 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Die OLED-basierte Displaytechnik bietet gegenüber herkömmlichen Bildschirmen mit LCD-Technologie mehrere Vorteile, wie zum Beispiele eine kontrastreichere Darstellung, höhere Reaktionszeiten und einen niedrigeren Energieverbrauch. Apple setzt bei seiner Smartwatch von Beginn auf OLED, und auch das für September erwartete iPhone 8 soll über ein OLED-Display verfügen. Doch möglicherweise betrachtet Apple die OLED-Technik nur als Zwischenschritt. Gerüchten zufolge befasst sich der Computerpionier intensiv mit microLED.









Apple Watch: Dritte Generation mit neuartigem microLED-Display?

Foto: Apple. Foto: Apple.





Demnach soll Apple auf Grundlage von Technologien des im Jahr 2014 aufgekauften Unternehmens LuxVue an microLED forschen und die Serienreife der neuartigen Technik vorantreiben. Sie könnte bereits in der dritten Apple-Watch-Generation, deren Ankündigung für den September erwartet wird, zum Einsatz kommen, so die Spekulationen, die auf Informationen aus der asiatischen Zuliefererindustrie basieren.

microLED soll gegenüber OLED dünnere, hellere und energieeffizientere Displays ermöglichen. Auch in puncto Langlebigkeit verspricht microLED Vorteile. Allerdings lassen sich gegenwärtig nur kleinere Bildschirme mit microLED realisieren – wie zum Beispiel bei Apples Computeruhr. Größere microLED-basierte Displays werden erst für die nächsten Jahre erwartet – und könnten dann auch bei iPhone und iPad Einzug halten.