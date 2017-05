Apple: Neuer Werbespot zeigt Portraitmodus von iPhone 7 Plus

02. Mai 2017 13:30 Uhr - sw

Apple setzt die zu Jahresbeginn gestartete Werbekampagne für das iPhone 7 Plus fort. Dabei steht der Kamera-Portraitmodus des Smartphones im Mittelpunkt. Dieser erzeugt unter Verwendung von Weitwinkel- und Teleobjektiv einen Tiefenschärfeeffekt, bei dem eine Person im Fokus scharf vor einem verschwommenen Hintergrund dargestellt wird.









Diese auch Bokeh-Effekt genannte Funktion war in der Vergangenheit digitalen Spiegelreflexkameras vorbehalten. In dem neuen Clip namens "The City" (hier im Artikel eingebettet) mit einer Länge von 71 Sekunden stellt Apple den Portraitmodus vor. Der Werbespot läuft seit dieser Woche sowohl im TV als auch im Web.

Apple dürfte die Werbeaktivitäten für iPhone 7 und iPhone 7 Plus in absehbarer Zeit deutlich herunterfahren, da für Herbst bereits die nächste Generation des Smartphones erwartet wird, allen voran das iPhone 8 mitsamt neuen Design.