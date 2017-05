Apple kündigt Erhöhung der Dividende an

03. Mai 2017 10:15 Uhr - Redaktion

Apple nimmt auch in diesem Jahr eine Dividendenerhöhung vor. Sie wird beginnend mit der nächsten Auszahlung um 10,5 Prozent von 0,57 auf 0,63 US-Dollar je Aktie angehoben. Es handelt sich dabei um die fünfte Aufstockung seit dem Beginn der Dividendenausschüttung im Sommer 2012.

Im Februar gab Konzernchef Tim Cook auf der diesjährigen Aktionärsversammlung bekannt, dass die Dividende auch in Zukunft einmal pro Jahr erhöht werden soll. Die Apple-Aktie wird damit für Investoren noch attraktiver. Auch der Termin für die nächste Dividendenzahlung steht inzwischen fest. Sie wird am 18. Mai 2017 erfolgen und an diejenigen Aktionäre ausbezahlt, die am Ende des Geschäftstages des 15. Mai 2017 Apple-Stammaktien besitzen.









Das neue Apple-Hauptquartier in Cupertino.

Bild: cupertino.org. Bild: cupertino.org.





Der Mac- und iPhone-Hersteller kündigte außerdem an, die Mittel für das laufende Aktienrückkaufprogramm um 35 auf 210 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. "Das Unternehmen rechnet auch weiterhin mit dem Ausgleich von Aktien auf Nettobasis für Restricted Stock Units", erläutert Apple.

Seit Einführung des Kapitalrückzahlungsprogramms im August 2012 bis März 2017 hat Apple über 211 Milliarden US-Dollar an die Anteilseigner zurückgezahlt, einschließlich 151 Milliarden US-Dollar in Aktienrückkäufen. Zur Unterstützung bei der Finanzierung des Programms plant das Unternehmen weiterhin auf die nationalen und internationalen Schuldenmärkte zurückzugreifen.