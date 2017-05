Rabatte auf Star-Wars-Spiele im Mac-App-Store; "Rogue One: A Star Wars Story" im iTunes-Store erschienen

03. Mai 2017 14:15 Uhr - sw

Im Mac-App-Store werden kurzzeitig mehrere Star-Wars-Spiele zu Sonderpreisen angeboten. Beispielsweise gibt es das Action-Adventure "Star Wars: The Force Unleashed" (Partnerlink) für 10,99 statt 21,99 Euro, ebenso das Echtzeitstrategiespiel "Star Wars: Empire at War" (Partnerlink).

Der Preis der Rollenspiele "Star Wars: Knights of the Old Republic" (Partnerlink) und "Star Wars: Knights of the Old Republic II" (Partnerlink) wurde von 10,99 auf 5,49 Euro gesenkt, gleiches gilt für die Egoshooter "Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy" (Partnerlink) sowie "Star Wars Jedi Knight II: Jedi Outcast" (Partnerlink).









Bis auf "Star Wars: Knights of the Old Republic II" (ab OS X Mavericks) und "Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy" (ab OS X Lion) laufen alle Spiele ab OS X Snow Leopard. Vor dem Kauf sollten die Hardware-Anfoderungen beachtet werden, da ältere Grafikchips nicht unterstützt werden.

Unterdessen ist der neueste Film der epischen Weltraumsaga im iTunes-Store erschienen: "Rogue One: A Star Wars Story" (Partnerlink) kostet 16,99 Euro in HD-Qualität und ist zeitlich kurz vor "Star Wars - Eine neue Hoffnung" angesiedelt.

Aus der Filmbeschreibung: "Lucasfilm präsentiert den ersten Star Wars Stand-Alone-Film. Rogue One: A Star Wars Story, ein episches Abenteuer. In dunklen Zeiten schließt sich eine Guppe unfreiwilliger Helden zusammen, um die Pläne des Todessterns zu stehlen, der ultimativen Waffe des Imperiums. Diese Schlüsselszene in der Star Wars Ära vereint gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu bewerkstelligen. Und während sie das tun, wachsen sie über sich hinaus."