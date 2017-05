Rollenspiel-Klassiker auch für den Mac neu aufgelegt: "Planescape: Torment: Enhanced Edition"

03. Mai 2017 18:00 Uhr - Redaktion

Immer häufiger kommt es vor, dass besonders beliebte Spiele aus den 80er und 90er Jahren neu aufgelegt werden: mit verbesserter Grafik, modernisiertem Sound und angepasst an heutige Betriebssysteme und Auflösungen. Zu den jüngsten Beispielen gehören Ghosts'n Goblins und Starcraft. Vor kurzem ist "Planescape: Torment: Enhanced Edition" hinzugekommen.

Es handelt sich dabei um eine Neuauflage des erstmalig im Jahr 1999 veröffentlichten Rollenspiel-Klassikers. "Planescape: Torment" erhielt damals größtenteils sehr gute Bewertungen von Presse und Nutzern und wurde mehrfach ausgezeichnet. Ursprünglich gab es das Spiel nur für Windows, im Zuge der Modernisierung – unter der Leitung des Chefdesigners Chris Avellone - ist eine native Mac-Version hinzugekommen.









"Planescape: Torment: Enhanced Edition" ist bei Steam für 19,99 Euro und im Mac-App-Store (Partnerlink) für 21,99 Euro zu haben. Zu den wichtigsten Verbesserungen gehören Kompatibilität mit aktuellen Betriebssystemen (ab OS X Mountain Lion), Unterstützung von Auflösungen von bis zu 4K, optimierte Grafiken inklusive Zoomfunktion, überarbeitete Texte sowie weitere Optimierungen wie eine verbesserte Wegfindung, reduzierte Ladezeiten und eine Questlog-Suchfunktion.

Aus der Spielbeschreibung: "Das ursprüngliche Planescape: Torment wurde im Jahre 1999 veröffentlicht und erhielt breitgefächert beste Resonanzen. Es wurde bei verschiedenen Verkaufsstellen wegen seiner unkonventionellen Story, seinen Charakteren und seinem atemberaubenden Soundtrack zum RPG des Jahres gekürt. Seitdem genossen Millionen von Planescape: Torment-Fans die Erkundung der fremden und gefährlichen Stadt Sigil und der sie umgebenden Ebenen aus der Sicht des Namenlosen.

Erfahre eine unglaublich reiche Geschichte und entdecke Szenen, die es bis jetzt in Fantasiespielen noch nie gegeben hat. Besiege seltsame und fremde Kreaturen, engagiere dich in zahlreichen Dialogen und erkunde die dunkle und gefährliche Planescape-Landschaft in über 50 Stunden klassischem RPG-Spielerlebnis. Das ist Planescape: Torment – wie du es noch nie zuvor gesehen hast."