Ticker: Kostenloser Netzwerkscanner für den Mac; Update für Screenshot-Tool Paparazzi; Gewinner der Affinity-Photo-Verlosung

03. Mai 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Kostenloser Netzwerkscanner für den Mac - das ab OS X Lion lauffähige Programm My Net dient zur Verwaltung und Problembehebung in lokalen Netzwerken; regulär kostet es 7,99 Euro, derzeit ist es gratis zu haben (Mac-App-Store-Partnerlink). +++ Update für Screenshot-Tool Paparazzi - die Version 1.0b5 des Gratis-Programms bietet Bug-Fixes und Optimierungen. Paparazzi fertigt Screenshots kompletter Web-Seiten an. +++ Gewinner der Affinity-Photo-Verlosung - die zehn glücklichen Gewinner stehen jetzt fest und wurden per E-Mail benachrichtigt. Herzlichen Glückwunsch & Dank an alle Leserinnen und Leser für die Teilnahme.