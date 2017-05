Apple-Ladenkette expandiert weiter: Erste Filiale in Singapur wird eröffnet

04. Mai 2017 15:00 Uhr - Redaktion

Bereits vor eineinhalb Jahren hatte Apple die Expansion seiner Retailkette nach Singapur angekündigt, nun ist es endlich soweit. In Kürze wird das erste Ladengeschäft des Mac- und iPhone-Herstellers in dem asiatischen Stadtstaat eröffnet.

Wie die Publikation "The Straits Times" meldet, befindet sich der Store in der Orchard Road, der bekanntesten Einkaufsstraße von Singapur. An der Front des Ladens ist seit Wochenmitte das Apple-Logo zu sehen. Die Zahl der Länder, in denen Apple mit Ladengeschäften vertreten ist, wächst damit auf über 20.









Der Apple-Retail-Store an der Fifth Avenue in New York.

Apple investiert seit längerer Zeit verstärkt in die Internationalisierung seiner Ladenkette. Nachdem in den letzten Jahren die Expansion nach Belgien, Brasilien, Mexiko, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten erfolgt ist, sollen in den kommenden Monaten und Jahren erste Niederlassungen in Argentinien, Indien, Österreich und Südkorea entstehen.

In Deutschland wurde im März der 15. Apple-Store eröffnet, er befindet sich in der Kölner Schildergasse. Der erste österreichische Apple-Laden wird derzeit in der Kärntner Straße in Wien errichtet – die Eröffnung wird für Herbst oder Winter erwartet. Vor kurzem kündigte das kalifornische Unternehmen mit "Today at Apple" ein neues Workshop-Angebot für seine Läden an (MacGadget berichtete).