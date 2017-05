LG stellt 32-Zoll-Bildschirm mit USB-C und HDR-Unterstützung vor

08. Mai 2017 15:30 Uhr - Redaktion

Der Hardwarehersteller LG hat nach dem "UltraFine 4K Display" und dem "UltraFine 5K Display" einen weiteren Monitor für die aktuelle MacBook-Pro-Generation und das Zwölf-Zoll-MacBook (2015 und 2016) auf den Markt gebracht. Beim 32UD99 handelt es sich um ein 32-Zoll-Display im 16:9-Format mit 4K-Auflösung (3840 mal 2160 Pixel, 60 Hz) und Unterstützung für den HDR10-Standard.









4K-Bildschirm mit USB-C und HDR-Unterstützung.

Bild: LG. Bild: LG.





HDR10 ermöglicht eine natürlichere, kontrastreichere Farbdarstellung. Vor allem bei besonders dunklen und hellen Farben können dank der HDR-Technik mehr Details angezeigt werden. Der 32UD99 ist mit einem IPS-Panel ausgestattet, das über 95 Prozent des DCI-P3-Farbraums abdeckt. Der Anschluss an den Mac erfolgt über die USB-C-Schnittstelle oder alternativ via HDMI oder DisplayPort. Über das Netzteil des Bildschirms lässt via USB-C der Akku des Mobilmacs laden (bis zu 85 Watt).

Zu den weiteren technischen Daten gehören eine Helligkeit von bis zu 550 cd/m2, Stereolautsprecher, eine Pixelreaktionszeit von fünf Millisekunden, ein horizontaler und vertikaler Blickwinkel von 178 Grad, ein Kontrastverhältnis von 1300:1, zwei USB-A-Anschlüsse und Hardware-Kalibrierung mit der Mac-kompatiblen Software Tru Color Pro.

Der 32UD99 wird ab sofort ausgeliefert. Der Preis beträgt 1099 Euro. LG gibt auf das Produkt zwei Jahre Garantie.