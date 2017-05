Mac-App-Store: Rabatte auf PDF-Batch-Konverter, Malsoftware und Pages-Grafikmaterialien

09. Mai 2017 14:30 Uhr - Redaktion

Im Mac-App-Store wird das Programm PDFCreator (Partnerlink) vorübergehend mit einem hohen Rabatt angeboten: für 2,29 statt 19,99 Euro. Mit der ab OS X Mountain Lion lauffähigen Anwendung lässt sich eine große Zahl an Dokumenten per Stapelverarbeitungsverfahren in das PDF-Format umwandeln.

Das Originallayout bleibt dabei nach Herstellerangaben erhalten. Als Eingabeformate werden unter anderem Word, PowerPoint, RTF, HTML und EPUB unterstützt. Während der Konvertierung lassen sich auch mehrere Dateien zu einem einzelnen PDF-Dokument zusammenfassen. PDFCreator ist mit macOS Sierra kompatibel und liegt auf Englisch und Französisch vor.









Ebenfalls für kurze Zeit günstiger wird Patina (Mac-App-Store-Partnerlink) angeboten: für 1,09 statt 3,49 Euro. Das Bitmap-Malprogramm bietet eine an Microsoft Paint angelehnte Benutzeroberfläche sowie gängige Malwerkzeuge und ermöglicht den Import von Photoshop-, PDF-, Illustrator- und Photoshop-Dateien (ohne Ebenen).

Bei "Infographics Lab for Pages" (Mac-App-Store-Partnerlink) handelt sich es um eine Sammlung von Vorlagen, Diagrammen, Karten und anderen Materialien zur Verwendung mit Apples Textverarbeitung Pages. "Infographics Lab for Pages" benötigt mindestens OS X El Capitan, besteht aus über 2000 Grafiken und ist kurzzeitig für 2,29 statt 19,99 Euro zu haben.