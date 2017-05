Ticker: Rabatt auf Landwirtschafts-Simulator; iTunes-Dateifreigabe unter Windows klemmt; Konkurrenz für Apple Music Festival

09. Mai 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Rabatt auf Landwirtschafts-Simulator - das ab OS X Lion lauffähige Spiel ist im Mac-App-Store derzeit für 9,99 statt 29,99 Euro zu haben (Partnerlink). In der Simulation übernimmt der Spieler das Management eines Bauernhofs mit Landwirtschaft und Viehzucht. +++ iTunes-Dateifreigabe unter Windows klemmt - ab iOS 10.3 werden von Windows transferierte Dateien mit bestimmten Sonderzeichen im Namen nicht auf iPhone und iPad angezeigt. Das Problem hängt mit dem neuen Dateisystem APFS und Unicode zusammen, Apple arbeitet bereits an einem Bug-Fix. +++ Konkurrenz für Apple Music Festival - unter dem Namen Prime Live Events plant Amazon für diesen Sommer mehrere Konzerte in London, die sich Prime-Abonnenten kostenlos ansehen können.