Für das neue MacBook Pro: Thunderbolt-3-Dock mit HDMI, USB-A und Speicherkartenslots

12. Mai 2017 20:00 Uhr - Redaktion

Das Angebot an Zubehör mit der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Thunderbolt 3 wächst weiter. Der Hardwarehersteller Satechi hat ein passgenaues Dock für die aktuelle MacBook-Pro-Generation angekündigt. Es wird über zwei Thunderbolt-3-Ports an der linken oder rechten Seite des Mobilmacs eingesteckt und unterstützt das Laden des Akkus mit bis zu 87 Watt.









Thunderbolt-3-Dock für das neue MacBook Pro.

Bild: Satechi. Bild: Satechi.





Das Dock verfügt über einen HDMI-Ausgang zur Ansteuerung eines Bildschirms mit einer maximalen Auflösung von 4K bei 30 Hz, zwei USB-A-Anschlüsse für herkömmliche Peripherie (Geschwindigkeit: USB 3.0), eine Thunderbolt-3-Schnittstelle, einen USB-C-Port sowie zwei Slots für SD- und microSD-Speicherkarten (maximale Datenübertragungsrate: 104 MB pro Sekunde). Am Thunderbolt-3-Port lassen sich 5K-Bildschirme oder 4K-Monitore mit 60 Hz betreiben.









Der Hersteller bietet das Dock passend zu den MacBook-Pro-Farben in Silber und Spacegrau an. Es lässt sich zum Preis von 94,99 Euro bei Amazon (Partnerlink) vorbestellen. Die Auslieferung soll in der nächsten Woche anlaufen. Treiber sind zum Betrieb nicht erforderlich. Satechi gibt auf das Produkt ein Jahr Garantie.