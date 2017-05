Bericht: iPad mini wird angeblich eingestellt

16. Mai 2017 17:30 Uhr - Redaktion

Für Anwender, die auf ein iPad mini 5 warten, gibt es schlechte Nachrichten aus der Gerüchteküche: wie BGR unter Berufung auf informierte Kreise meldet, soll das iPad mini demnächst eingestellt werden.

Der Grund für diesen Schritt sei die wachsende Beliebtheit des iPhone Plus mit seinem 5,5-Zoll-Display, die zu Lasten des iPad-mini-Absatzes gehe, schreibt die Publikation. Die Verkaufszahlen des 7,9-Zoll-Tablets würden eine klare Sprache sprechen.









iPad mini vor dem Aus?

Das iPad mini 4 wurde im Herbst 2015 vorgestellt. Seit März ist es nur noch mit 128 GB Speicherkapazität zu haben. Spekulationen eines japanischen Blogs über ein neues 7,9-Zoll-Tablet von Apple haben sich bislang nicht bewahrheitet und erscheinen aufgrund des neuen Berichts nun als eher unplausibel.

BGR gilt als gut vernetzt in der Apple-Welt und erwies sich in der Vergangenheit mehrfach als treffsicher, was Informationen über künftige Produkte des kalifornischen Herstellers angeht.