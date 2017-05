Mac-App-Store: Hohe Rabatte auf Split Screen und Duplicate File Cleaner

16. Mai 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Im Mac-App-Store wird das Fenstermanagement-Programm Split Screen (Partnerlink) kurzzeitig mit einem hohen Rabatt angeboten: für 2,29 statt 7,99 Euro. Mit dem ab OS X Lion lauffähigen Split Screen kann die Größe von Fenstern per Tastenkombination auf exakt die Hälfte des Bildschirms verändert werden.

Die Anwendung liegt auch auf Deutsch vor, unterstützt Systeme mit mehreren Monitoren und kann per Tastenkürzel zudem versteckte Dateien im Finder ein- oder ausblenden sowie eine Web-Suche starten. Die Tastenkombinationen lassen sich frei anpassen.









Split Screen: Fenster per Tastenkürzel nebeneinander anordnen.

Bild: TaxSmart Technologies. Bild: TaxSmart Technologies.





Ebenfalls vorübergehend im Preis gesenkt wurde das Tool "Duplicate File Cleaner" (Mac-App-Store-Partnerlink), das für 2,29 statt 10,99 Euro zu haben ist. Das ab OS X Mountain Lion lauffähige Programm durchsucht den Mac nach doppelten Fotos, Songs, Videos und anderen Datei-Duplikaten.

Der "Duplicate File Cleaner" spürt zudem Duplikate in den iTunes-, Fotos-, iPhoto- und Photoshop-Lightroom-Mediatheken auf. Die Treffer werden zur Ansicht in einer Liste mit Dateivorschau dargestellt. Vom Löschvorgang können einzelne Dateien per Klick ausgenommen werden. Zur Sicherheit sollte vor der Nutzung der Anwendung ein vollständiges Backup angelegt werden.