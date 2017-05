Nvidia veröffentlicht Grafikkartentreiber für macOS 10.12.5

16. Mai 2017 12:15 Uhr - sw

Nvidia hat einen mit macOS 10.12.5 kompatiblen Grafikkartentreiber (Version 378.05.05.15f01) zum Download (62 MB) bereitgestellt. Das Update bietet nach Herstellerangaben neben Anpassungen an das am Montag veröffentlichte Betriebssystemupdate auch Leistungsoptimierungen und Fehlerkorrekturen.









Nvidia-Grafikkartentreiber an macOS 10.12.5 angepasst.

Bild: Nvidia. Bild: Nvidia.





Der Treiber ist für diejenigen Nutzer relevant, die einen Mac in Eigenregie mit einer Nvidia-Grafikkarte erweitert haben, beispielsweise in älteren Mac-Pro-Systemen oder extern mit PCI-Express-Gehäusen, die per Thunderbolt-Schnittstelle angebunden sind. Seit kurzem lassen sich auch Grafikkarten der GeForce-10-Reihe mit dem Mac nutzen, wie die GeForce GTX 1050 oder die neue Titan Xp.