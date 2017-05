Strategiespiel "Warhammer 40,000: Dawn of War III": Mac-Version kommt

19. Mai 2017 17:00 Uhr - Redaktion

Die auf Spieleportierungen spezialisierte Firma Feral Interactive hat heute eine Mac-Version von "Warhammer 40,000: Dawn of War III" angekündigt. Sie soll am 08. Juni zum Preis von 59,99 Euro auf Steam und im Mac-App-Store erscheinen. Im letzten Herbst hatte Feral Interactive bereits "Warhammer 40,000: Dawn of War II" mitsamt den Erweiterungen Chaos Rising und Retribution für den Mac veröffentlicht.

Zu den Mac-Systemanforderungen des Strategiespiels hat sich das Unternehmen noch nicht geäußert, allerdings lässt ein Blick auf die Windows-Version den Schluss zu, dass "Warhammer 40,000: Dawn of War III" auch auf macOS einen AMD- oder Nvidia-Grafikprozessor und mindestens einen Vierkernprozessor benötigen wird.









"Warhammer 40,000: Dawn of War III" ist seit April für Windows verfügbar. Wer auf Steam bereits die Windows-Fassung erworben hat, wird sich die Mac-Version bei Verfügbarkeit kostenlos herunterladen können. Auf Steam hat das Spiel bislang gemischte Bewertungen erhalten. Der Hersteller will jedoch regelmäßig Updates mit Fehlerkorrekturen, Verbesserungen und Funktionserweiterungen veröffentlichen.

Aus der Spielbeschreibung: "Erleben Sie den brutalen Kampf dreier kriegstreibender Fraktionen. Nach dem Fund einer katastrophalen Waffe auf der mysteriösen Welt Acheron müssen Sie sich in Dawn of War III Ihren Feinden stellen.

Es herrscht Krieg, der Planet wird von den Armeen des gierigen Kriegsherrn Gorgutz, der ehrgeizigen Eldar-Runenprophetin Macha und des mächtigen Space Marine Gabriel Angelos belagert. Die Vorherrschaft muss schließlich gegen das Überleben abgewogen werden."