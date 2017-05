Neue Dokumentation zur Geschichte der Informationsgesellschaft: "Die Macht der Elektronengehirne"

22. Mai 2017 14:00 Uhr - Redaktion

Der Fernsehsender ZDFinfo zeigt nach "Die Amiga-Story" (mehr dazu hier) eine weitere Dokumentation zum Thema Computer. Der 45minütige Film "Die Macht der Elektronengehirne" beschäftigt sich mit der Geschichte der Informationsgesellschaft unter den Gesichtspunkten von Datenschutz, Überwachung und Privatsphäre.

"Computer haben die Gesellschaft des 20. Jahrhunderts entscheidend verändert. Dienen sie der Unterjochung der Menschen durch 'Big Brother'? Oder stehen sie für die Freiheit des Individuums?









Ausgerechnet im Jahr von George Orwells Roman '1984' bringt Apple den Macintosh heraus, den persönlichen Computer für zu Hause. Digitale Power für den Bürger gegen die großen Hoffnungen und Ängste begleiten die Informationstechnik seit ihren Anfängen in den 1940er Jahren. Der Begriff 'Computerisierung' wird in den 1950er Jahren für die beginnende Einführung der elektronischen Datenverarbeitung im zivilen Leben verwendet. In Deutschland nennt man die Rechner damals 'Elektronengehirne'", teilte der Sender mit.

Die Dokumentation beleuchtet auch aktuelle Fragen zur Thematik und kann in der ZDF-Mediathek angesehen werden. Das Video ist bis zum 20. Juni verfügbar. Die Dokumentation kann entweder im Web-Browser, auf dem Mac mit MediathekView oder auf iPhone und iPad mit der Mediathek-App des ZDF (Partnerlink) abgerufen werden.