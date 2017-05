Ticker: Updates für Firefox und Fritz!Box; Rabatt auf iTunes-Karten in der Schweiz

22. Mai 2017 18:00 Uhr - Redaktion

Update für Firefox - der Web-Browser ist in der Version 53.0.3 erschienen, die eine Absturzursache behebt und in spezifischen Situationen die CPU-Auslastung verringert. +++ Rabatt auf iTunes-Karten in der Schweiz - bei Swisscom gibt es vorübergehend 15 Prozent Rabatt beim Kauf von 50-Franken- und 100-Franken-Guthaben für den iTunes-Store. Zum Einlösen wird ein Schweizer iTunes-Account benötigt. +++ Fritz!Box-Updates - für die WLAN-Router Fritz!Box 3370 und 3390 ist das Fritz!OS 6.54 mit Bug-Fixes und Optimierungen erschienen. Für die Fritz!Box 6430 Cable ist erstmalig die Versionsreihe 6.8x mit vielen Neuerungen (Band-Steering, erweiterte Smart-Home-Funktionen...) verfügbar.