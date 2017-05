O2: Neuer Mobilfunktarif mit 15 GB Datenvolumen jetzt verfügbar, auch für Bestandskunden

23. Mai 2017 11:15 Uhr - sw

Der Mobilnetzbetreiber O2 hat heute den Startschuss für den in der letzten Woche angekündigten Tarif "O2 Free 15" gegeben. Dabei erhalten Nutzer 15 GB mobiles Datenvolumen inklusive Telefonie- und SMS-Flatrate für alle deutschen Netze für 29,99 Euro pro Monat. O2 will mit der befristeten Aktion in erster Linie Neukunden gewinnen, aber auch Bestandskunden können den neuen Tarif buchen.

Allerdings mit einer Einschränkung: der Wechsel zu "O2 Free 15" ist nur dann möglich, wenn der bestehende O2-Mobilfunkvertrag im Zeitraum vom 23. Mai bis zum 05. September 2017 ausläuft. Der 05. September ist der letzte Tag, an dem "O2 Free 15" gebucht werden kann.

Der Tarif unterstützt LTE-Geschwindigkeiten von bis zu 225 Mbit pro Sekunde sowie die älteren Übertragungsstandards EDGE und UMTS inklusive HSPA. Die Besonderheit: nach dem Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens kann das Internet mit einer Geschwindigkeit von bis zu einem Mbit pro Sekunde (in anderen EU-Staaten: 250 Kbit/Sekunde) weitergenutzt werden – die Drosselung fällt also weitaus schwächer aus als bei anderen Anbietern.









"O2 Free 15" kann in Kürze von Neukunden gebucht werden.

Bild: O2.





Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre. Der Tarif bietet Multicard-Unterstützung, eine zweite SIM-Karte kostet 4,99 Euro pro Monat. Der einmalige Anschlusspreis liegt bei 29,99 Euro.

"Bei Vertragsabschluss gibt es sechs Monate lang ein Sky Cinema oder Entertainment Ticket gratis. Obendrauf kommen noch sechs Sky Supersport Tagestickets", erläutert das Unternehmen im hauseigenen Blog. Ohne Kündigung werden die Gratis-Tickets für Sky Cinema bzw. Sky Entertainment in kostenpflichtige Abos umgewandelt (die sich monatlich kündigen lassen).