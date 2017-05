Pine Player: Kostenlose iTunes-Alternative mit Konverter und Metadaten-Editor

23. Mai 2017 14:30 Uhr - sw

Das kostenlose Programm Pine Player empfiehlt sich als schlanke Alternative zu Apples Multimediasoftware iTunes. Es bringt nur knapp 15 MB auf die Waage und kann Musik abspielen und konvertieren. Mit einem vor wenigen Tagen veröffentlichten Update hat der Pine Player eine deutschsprachige Oberfläche erhalten.









Screenshot von Pine Player.

Bild: Siseong Ahn. Bild: Siseong Ahn.





Die ab OS X Mavericks lauffähige Anwendung unterstützt gängige Audioformate wie MP3, FLAC, APE, AAC, M4A, WAV, AIFF, OGG, WMA und DSD. Zum weiteren Funktionsumfang gehören eine Menüleistensteuerung, ein Metadaten-Editor, Qualitätserhöhung per Oversampling, Cross-Fades und Zugriff auf die iTunes-Musikbibliothek. Konvertierungen sind in die Formate FLAC und MP3 möglich, auch per Stapelverarbeitung.

Im Vergleich zu iTunes fehlt dem Pine Player jedoch ein Equalizer, außerdem macht die deutsche Lokalisierung noch einen unfertigen Eindruck. Die Software steht im Mac-App-Store (Partnerlink) zum Download bereit.