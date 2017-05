Neue Videos: Apple setzt iPhone-Werbekampagne fort

29. Mai 2017 18:30 Uhr - sw

Während in den USA heute der Feiertag Memorial Day begangen wird, setzt Apple die neue iPhone-Werbekampagne fort. Unter dem Motto "Life is easier on iPhone" sollen Android-Nutzer zum Umstieg auf das Apple-Smartphone bewegt werden. Dazu hat das Unternehmen nun drei neue Videos veröffentlicht.









Die kurzen Clips mit einer Länge von jeweils rund 15 Sekunden tragen die Titel "Security", "Smooth" und "Contacts". Insgesamt liegen nun acht Videos vor, in denen der Hersteller unter anderem auf Aspekte wie Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit, Performance, Kamera und Akkulaufzeit des iPhones eingeht. Mit der eigenen "Move to iOS"-App sei der Umstieg auf das iPhone leicht zu bewerkstelligen, betont Apple. Zudem hebt der Computerpionier die Umweltfreundlichkeit seines Smartphones hervor.









Die Kampagne ist bislang auf den nordamerikanischen Raum beschränkt. Ob bzw. wann sie auch international anlaufen wird, ist nicht bekannt.