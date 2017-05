Verlosung: 3x Vollversion von DTP-Software QuarkXPress 2017 zu gewinnen

29. Mai 2017 11:45 Uhr - Redaktion

Zu den Urgesteinen im Mac-Markt zählt unbestritten QuarkXPress. Die erstmalig im Jahr 1987 erschienene Software ist ein Wegbereiter der digitalen Revolution im Publikationswesen. Auch heute ist QuarkXPress aus dem Publishing-Sektor nicht wegzudenken – egal ob es um klassische gedruckte Erzeugnisse, digitale Bücher und Magazine oder Inhalte fürs Web geht. In diesen Tagen schickt Quark die 2017er Version seiner Software ins Rennen, die als wichtigste Neuerung Bildbearbeitungsfunktionen bietet. Zusammen mit dem Hersteller verlost MacGadget drei Vollversionen von QuarkXPress 2017.

QuarkXPress-Anwender müssen ab sofort nicht mehr auf andere Programme ausweichen, wenn sie beispielsweise Tonwertkorrekturen, Helligkeits- und Kontrastanpassungen oder Gammakorrekturen bei Bildern vornehmen wollen – das neue Release 2017 macht es möglich. QuarkXPress 2017 erlaubt die nicht-destruktive Bildbearbeitung und stellt dazu neben verschiedenen Werkzeugen auch Filter wie Unschärfemaskierung, Reliefs und Kontur-Nachzeichnung zur Verfügung. Außerdem ist ein Blend-Modus zum Mischen von Bildern an Bord.









Darüber hinaus wartet QuarkXPress 2017 mit weiteren Neuerungen auf, darunter zusätzliche Typografiewerkzeuge (wie zum Beispiel Textkonturen, Textschattierung/Textkasten und Spaltenspanner/Spaltentrenner), Erzeugung von responsiven HTML-5-Inhalten, geschützte Textattribute, neue Formen-Werkzeuge, verbesserte mehrfarbige Verläufe, Übertragung von Objekt-Attributen, optimierter Word-Import und unlimitierte Single-App-Erzeugung für iPhone und iPad.

QuarkXPress 2017 läuft ab OS X Yosemite und kostet 829 Euro (unbegrenzt lauffähige Lizenz). Upgrades gibt es ab 185, vergünstigte Lizenzen (für den Bildungsbereich sowie gemeinnützige und karitative Zwecke) ab 175 Euro. Auch ein Cross-Upgrade von anderer Software wird angeboten, es kostet 399 Euro (Preise jeweils zuzüglich Umsatzsteuer). Eine Demoversion steht zum Download bereit.

Zur Teilnahme an der Verlosung, bei der es drei Vollversionen von QuarkXPress 2017 zu gewinnen gibt, müssen Sie folgende Frage richtig beantworten:

Wann wurde der erste Macintosh vorgestellt?

a) Am 01. April 1976

b) Am 24. Januar 1984

c) Am 24. März 1985

Schicken Sie bitte die Antwort per E-Mail an info@macgadget.de. Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 11. Juni 2017, um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Alle Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Mehrfachteilnahmen werden nicht berücksichtigt. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Jeder Gewinner erhält eine Vollversion von QuarkXPress 2017.