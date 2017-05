31. Mai 2017 11:15 Uhr - Redaktion

Sparfüchse haben in dieser Woche gleich mehrere Möglichkeiten, um Guthabenkarten für Apples iTunes-Store günstig zu erstehen. Wie berichtet, gibt es Bonusguthaben bei Rossmann sowie HIT und Rabatt bei Netto. Am Freitag startet auch der Discounter Penny eine Aktion.









Penny: 15 Prozent Bonusguthaben beim Kauf von 100-Euro-iTunes-Karte.

In deutschen Penny-Filialen erhalten am 02. und 03. Juni Käufer einer 100-Euro-Guthabenkarte für den iTunes-Store ein Bonusguthaben in Höhe von 15 Euro kostenlos dazu. Der Code für das Zusatzguthaben ist wie üblich auf dem Kassenzettel aufgedruckt. Das Guthaben lässt sich zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store, dem iBooks-Store bzw. den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.

Sowohl der auf den iTunes-Karten enthaltene Code als auch der Code für das Zusatzguthaben müssen unter macOS und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.