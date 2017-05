Ticker: Update für Evernote; Rabatt auf After Focus; Neue iPhone-Tutorials von Apple; Neue App vom Pixelmator-Team

31. Mai 2017 19:00 Uhr - Redaktion

Update für Evernote - die Version 6.11.1 der in der Basisversion kostenfreien Notizverwaltung behebt Probleme mit der Darstellung von Inhalten sowie weitere Fehler. +++ Rabatt auf After Focus - das ab OS X Lion lauffähige Programm für nachträgliche Fokusänderungen bei Bildern ist kurzzeitig für 0,49 statt 10,99 Euro im Mac-App-Store erhältlich (Partnerlink). +++ Neue iPhone-Tutorials von Apple - das Unternehmen hat auf seinem YouTube-Kanal vier weitere Videos aus der kürzlich gestarteten Serie "How to shoot on iPhone 7" veröffentlicht (Details dazu hier). +++ Neue App vom Pixelmator-Team - die Entwickler der bekannten Bildbearbeitung wollen in Kürze eine neue Software vorstellen. Sie soll sich seit über fünf Jahren in Arbeit befinden, weitere Details gibt es noch nicht.