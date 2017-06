Sonnet: Thunderbolt-3-Speicherkartenleser für CFast 2.0

01. Jun 2017 16:30 Uhr - sw

Sonnet Technologies hat ein Laufwerk für CFast-2.0-Speicherkarten, die in verschiedenen High-End-Kameras zum Einsatz kommen, auf den Markt gebracht. Es wird via Thunderbolt 3 an die aktuelle MacBook-Pro-Generation und kommende Mac-Modelle mit der Hochleistungsschnittstelle angeschlossen.









Der "CFast 2.0 Pro Card Reader" am MacBook Pro.

Bild: Sonnet Technologies. Bild: Sonnet Technologies.





Zum Lesen und Beschreiben von CFast-2.0-Speicherkarten stehen zwei Slots zur Verfügung. Der "CFast 2.0 Pro Card Reader" kann nach Angaben des kalifornischen Herstellers zwei CFast-2.0-Karten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1000 MB pro Sekunde gleichzeitig einlesen. Damit ist er deutlich schneller als USB-3-basierte Geräte.

Ein Thunderbolt-3-Anschlusskabel (Länge: 0,5 Meter) ist integriert, es sorgt auch für die Stromversorgung der kleinen Aluminiumbox. Der "CFast 2.0 Pro Card Reader" ist ab sofort zum empfohlenen Verkaufspreis von 243 Euro im Handel erhältlich.