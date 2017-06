Spotlight-Alternative HoudahSpot: Update sorgt für bessere Performance

01. Jun 2017 12:00 Uhr - Redaktion

Nicht alle Anwender sind bekanntermaßen mit Spotlight glücklich. Immer wieder werden die diversen Einschränkungen der Mac-Suchfunktion kritisiert, die vor allem bei einer großen Anzahl an vorhandenen Dateien das Aufspüren der gesuchten Inhalte erschweren. Alternativen wie HoudahSpot erfreuen sich daher wachsender Beliebtheit.

HoudahSpot basiert zwar auf dem Spotlight-Index, liefert jedoch präzisere Ergebnisse und zeichnet sich durch zahlreiche Suchkriterien und Einstellungsoptionen aus. Mit der nun veröffentlichten Version 4.3 wurde nach Angaben des in Luxemburg ansässigen Herstellers die Leistung der Software verbessert. Lange Trefferlisten laden demnach schneller und werden nun ohne Verzögerung aktualisiert, wenn einzelne Dateien durch externe Anwendungen modifiziert wurden. Zudem soll das Scrollen flüssiger verlaufen.









Suchabfragen lassen sich mit HoudahSpot beliebig verfeinern.

Bild: Houdah Software. Bild: Houdah Software.





"HoudahSpots Ansatz zur Dateisuche ist klar und strukturiert. Ein einfaches Such-Formular erlaubt Suchen nach Name, Text, Dateierweiterung, Autor, Bild, Dimensionen etc. Fügen Sie Kriterien hinzu und kombinieren Sie diese, um die Suchresultate auf genau jene Dateien einzugrenzen, die Sie suchen. Durchsuchen Sie mehrere Ordner gleichzeitig. Schließen Sie andere aus. Stellen Sie die Suchresultate als Liste oder Raster dar. Nutzen Sie den intelligenten Info-Bereich und die Datei-Vorschau um jene Dateien zu finden, welche Sie brauchen", so Houdah Software.

HoudahSpot 4.3 läuft ab OS X Yosemite, kostet 29 US-Dollar und liegt auch auf Deutsch vor. Eine Demoversion steht zum Download bereit.