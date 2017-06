Geldtransfers per Smartphone: P2P-Bezahldienste noch weitgehend unbekannt

02. Jun 2017 15:30 Uhr - Redaktion

Wer im Restaurant die Rechnung mit mehreren Leuten teilen will oder den Großeinkauf der WG, der kennt das Problem: nie haben alle den auf sie entfallenden Betrag passend und schon beginnt das mühsame Wechseln. Dabei geht das heute viel einfacher: kleinere Beträge lassen sich problemlos von einem Smartphone zum anderen transferieren. Verschiedene Anbieter bieten solche sogenannten Peer-to-Peer-Bezahllösungen (P2P) an, bei denen der fällige Betrag auf den Cent genau einfach vom eigenen Konto abgebucht wird, ohne dass auch nur eine Münze den Besitzer wechselt.

Allerdings kennt eine große Mehrheit der Bundesbürger solche Dienste noch nicht, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben hat. Bislang sind acht von zehn Befragten die Anbieter solcher Peer-to-Peer-Bezahllösungen unbekannt. Immerhin kann sich jeder siebte Bundesbürger (15 Prozent) vorstellen, einen solchen digitalen Geldboten zu nutzen oder hat dies schon einmal getan. Neun Prozent haben sich dazu noch keine Meinung gebildet. Jeder Fünfte (21 Prozent) glaubt, dass er auf einen solchen Dienst eher nicht zurückgreifen wird, mehr als jeder Zweite (56 Prozent) sagt aktuell, er würde ihn auf keinen Fall nutzen.









"Das Hantieren mit Kleingeld ist lästig und darüber hinaus auch sehr teuer – in Italien werden aus diesem Grund die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abgeschafft", sagt Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder. Der Ausblick auf die Thematik ist jedenfalls positiv: schon heute sieht fast jeder dritte Deutsche deutliche Vorteile darin, Geld bargeldlos per Smartphone zu transferieren. So sagen 31 Prozent, dass digitale Geldboten eine Alternative zu Bargeld sein können. Für 38 Prozent erleichtern sie den Austausch von Kleinbeträgen mit Familie, Freunden oder Kollegen.

Rohleder: "Geldmünzen waren in der Geschichte ein technologischer Fortschritt zur Tauschwirtschaft. Auf kurz oder lang wird das Bezahlen mit dem Smartphone oder anderen digitalen Mitteln das Bargeld weitgehend aus unserem Alltag verdrängen." Aber: 59 Prozent geben an, dass ihnen noch das Vertrauen in die Sicherheit der Anwendung fehlt. Diesbezüglich und in puncto Bekanntheit haben die Anbieter noch viel Arbeit vor sich. Übrigens: auch Apple dürfte in dem Bereich bald mitmischen. Aktuellen Gerüchten zufolge könnten Nutzer-zu-Nutzer-Überweisungen mittels Apple Pay noch im Laufe dieses Jahres eingeführt werden.