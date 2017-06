Apple: Bluetooth-Tastatur Magic Keyboard jetzt mit Ziffernblock

06. Jun 2017 2:00 Uhr - Redaktion

Apple hat das drahtlose Magic Keyboard in einer neuen Variante mit Ziffernblock angekündigt. Sie kostet 149 Euro und ist ab sofort verfügbar. Die kabelgebundene Apple-Tastatur mit Ziffernblock wurde eingestellt.









Magic Keyboard mit Ziffernblock vorgestellt.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Das neue Magic Keyboard wird via Bluetooth an den Mac angebunden und setzt mindestens macOS Sierra voraus. Die Stromversorgung erfolgt über den integrierten Akku, der mit dem mitgelieferten Lightning-auf-USB-Kabel aufgeladen wird. Für den Betrieb an iPhone oder iPad wird das iOS 10.3 oder neuer benötigt.

Das Magic Keyboard mit Ziffernblock wiegt 390 Gramm und soll mit einer vollen Akkuladung rund einen Monat durchhalten, bis ein erneutes Aufladen erforderlich ist (abhängig von der Nutzung). Neben einem Ziffernblock sind auch normalgroße Pfeiltasten und weitere Spezialtasten vorhanden.