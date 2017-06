Rabatte im Mac-App-Store: Affinity Photo, Affinity Designer, FilePane, iCompta, Spiele

07. Jun 2017 13:00 Uhr - Redaktion

Im Mac-App-Store werden vorübergehend mehrere bekannte Softwaretitel mit Nachlässen angeboten, darunter die Bildbearbeitung Affinity Photo (Partnerlink) und das Vektorzeichenprogramm Affinity Designer (Partnerlink) - die beiden ab OS X Lion lauffähigen Programme gibt es für je 43,99 statt 54,99 Euro. Demnächst erscheinen Affinity Photo und Affinity Designer in der verbesserten Version 1.6 (mehr dazu hier). Ebenfalls günstiger: das Produktivitätstool FilePane.









Screenshot von FilePane.

Bild: Sergii Iamkovyi. Bild: Sergii Iamkovyi.





FilePane (Partnerlink; ab OS X Yosemite) ist für 2,29 statt 7,99 Euro zu haben. Die Software erleichtert die Arbeit mit Dateien. Sobald eine Datei im Finder beziehungsweise ein Bild oder eine markierte Textpassage in einem Web-Browser, einem E-Mail-Client oder einem anderen Programm per Drag & Drop bewegt wird, blendet FilePane automatisch ein kleines Fenster ein, das abhängig vom Dateityp verschiedene Aktionen zur Auswahl stellt. Dazu gehören das Hinzufügen zu einer E-Mail, Versand via AirDrop, Kopieren des Dateipfads in die Zwischenablage, Verschieben zum gewünschten Ordner, Anlegen eines neuen Ordners, neues Dokument erstellen oder Skalieren, Beschneiden und Umwandeln von Bildern.

Die Eisenbahn-Wirtschaftssimulation Sid Meier's Railroads (Partnerlink) wurde erst vor kurzem für macOS Sierra und moderne Hardware optimiert, nun ist sie für 5,49 statt 19,99 Euro erhältlich. Der Adventure-Klassiker Sid Meier's Pirates (Partnerlink; ab OS X Snow Leopard) wurde ebenfalls auf 5,49 Euro preisreduziert. Sparen lässt sich auch bei der Finanzverwaltung iCompta 6 (Partnerlink; ab OS X Mavericks), die für 2,29 statt 29,99 Euro erhältlich ist.