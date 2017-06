"Call of Duty: Modern Warfare 3" im Mac-App-Store erschienen

09. Jun 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Bereits im Jahr 2014 veröffentlichte Aspyr Media eine Mac-Version von "Call of Duty: Modern Warfare 3" auf der Plattform Steam. Nun hat das auf Spieleportierungen spezialisierte US-Unternehmen den Egoshooter auch im Mac-App-Store (Partnerlink) verfügbar gemacht.

Dies ist insofern bemerkenswert, da die Call-of-Duty-Reihe im deutschen Mac-App-Store bislang überhaupt nicht angeboten wurde. "Call of Duty: Modern Warfare 3" kostet im Mac-App-Store 43,99 Euro, ist in puncto Multiplayer auf Apples Game-Center-Netzwerk beschränkt. Multiplayer-Spieler zwischen Mac und Windows sind nur via Steam (dort ist das Spiel für 39,99 Euro zu haben) möglich. "Call of Duty: Modern Warfare 3" besitzt in Deutschland keine Jugendfreigabe.









Mit der Veröffentlichung im Mac-App-Store will Aspyr Media das von Nutzern überwiegend positiv bewertete Spiel weiteren Nutzerkreisen zugänglich machen. "Call of Duty: Modern Warfare 3" setzt mindestens einen mit 2,2 GHz getakteten Prozessor, vier GB Arbeitsspeicher, 13 GB Speicherplatz, einen AMD-, Intel- oder Nvidia-Grafikchip mit 512 MB VRAM (GeForce GTX 640M, Intel Iris, Radeon HD 4850 oder besser) und OS X El Capitan voraus. Häufig gestellte Fragen werden auf dieser Web-Seite beantwortet.

Aus der Spielbeschreibung: "Mach dich auf einen kinematografischen Nervenkitzel gefasst, den nur Call of Duty bieten kann. Modern Warfare 3 folgt Captain John "Soap" MacTavish und Captain John Price, den Hauptfiguren der Serie, auf der Flucht, während die Vereinigten Staaten von russischen Streitkräften angegriffen werden. Die beiden Johns müssen in Begleitung des Informanten Nikolai fliehen, um an einem sicheren Ort ihre Wunden zu versorgen und ihren nächsten Schritt zu planen. An Schauplätzen rund um die Welt, in New York, London, Europa und im Nahen Osten, ist die Bühne frei für einen weiteren Ego-Shooter-Hit."