Apple-Ladenkette expandiert nach Taiwan

12. Jun 2017 11:45 Uhr - sw

Apple hat zu Wochenbeginn die Eröffnung eines Retail-Stores in Taipeh, der Hauptstadt von Taiwan, angekündigt. Es handelt sich dabei um die erste Niederlassung von Apples Ladenkette in dem asiatischen Land. Der Store befindet sich im Wolkenkratzer Taipei 101, mit über 500 Metern eines der höchsten Gebäude der Welt.









Apple betreibt weltweit fast 500 Ladengeschäfte.

Im Bild der Apple-Store am Berliner Kurfürstendamm.

Der Apple-Laden in Taipeh soll gegen Monatsende den Betrieb aufnehmen. Erst im Mai ist die Ladenkette des kalifornischen Computerpioniers nach Singapur expandiert. Für den weiteren Jahresverlauf wird mit der Eröffnung von Apple-Stores unter anderem in Österreich (Wien) und in Südkorea (Seoul) gerechnet. Auch in Indien entstehen Filialen.

Die Zahl der Apple-Läden nähert sich damit langsam der 500, derzeit sind es 496 in rund 20 Ländern. In Deutschland wurde im März der 15. Apple-Store eröffnet, er befindet sich in der Kölner Schildergasse. Konkrete Gerüchte für weitere Niederlassungen in Deutschland gibt es derzeit nicht.