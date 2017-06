macOS High Sierra, iOS 11, iMac Pro: Hintergrundbilder zum Download

12. Jun 2017 16:45 Uhr - Redaktion

Voraussichtlich im September erscheinen die Finalversionen von macOS High Sierra und iOS 11. Wer die Hintergrundbilder der neuen Betriebssysteme gerne auf seinem Desktop hätte, muss allerdings nicht solange warten oder sich gar die Betaversionen installieren.









Das Hintergrundbild von macOS High Sierra.

Bild: Apple.





Schon jetzt lassen sich die Wallpaper aus dem Web herunterladen. Das Hintergrundbild von macOS High Sierra liegt in einer Auflösung von 5120 mal 2880 Bildpunkten vor und ist damit selbst für den 27-Zoll-5K-iMac groß genug. In Safari lässt es sich mit dem entsprechenden Kontextmenübefehl sofort als Schreibtisch-Hintergrundbild festlegen. Das Hintergrundbild von iOS 11 gibt es Ausführungen für verschiedene iPhone-Modelle sowie in einer iPad-Variante mit einer Auflösung von 3208 mal 3208 Pixeln.

Auch das Hintergrundbild des iMac Pro wurde bereits ausfindig gemacht, ist bislang allerdings nur in mittlerer Auflösung (2767 mal 1556 Bildpunkte) verfügbar. Die Highend-Workstation kommt im Dezember auf den Markt.