Autonomes Fahren: Apple bestätigt Forschung an KI-Software

13. Jun 2017 17:15 Uhr - Redaktion

In der Branche ist es seit einigen Jahren ein komplett offenes Geheimnis, dass sich Apples Forschungsabteilung mit selbstfahrenden Autos beschäftigt. Nachdem Apple zwischenzeitlich sogar mit einem eigenen Elektroauto liebäugelte, konzentriert sich der Konzern Insidern zufolge seit einiger Zeit vorrangig auf die KI-Software, die ein Fahrzeug autonom steuert.









Apple Park: Die neue Apple-Firmenzentrale in Cupertino.

Bild: cupertino.org. Bild: cupertino.org.





Gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigte Apple-CEO Tim Cook nun, was ohnehin weitläufig bekannt war. Man forsche an einer Software für das autonome Fahren und betrachte dies als Kerntechnologie, ließ Cook verlauten. Der Apple-Lenker sieht darin sogar die "Mutter aller KI-Projekte", das wahrscheinlich am schwierigsten umzusetzende Vorhaben, wenn es um künstliche Intelligenz gehe.

Ob aus den Forschungen – Apple testet seit einigen Wochen Lexus-Autos mit seiner Autopilot-Software auf Kaliforniens Straßen – in mehreren Jahren ein Produkt erwächst, ist völlig offen. "Wir werden sehen, wohin uns das führt", sagte Cook. Denkbar wäre, dass der Computerpionier Anfang bis Mitte des nächsten Jahrzehnts ein – bis dahin ausgereiftes – Autopilot-Betriebssystem ("carOS") anbietet, das von Autoherstellern lizenziert werden kann. Apples Forschungen im Bereich des autonomen Fahrens könnten aber auch wichtige Erkenntnisse für die KI-Software anderer Apple-Produkte liefern.