Gewinner der QuarkXPress-2017-Verlosung: Aus 3 mach 5

14. Jun 2017 15:30 Uhr - Redaktion

In den letzten beiden Wochen hat MacGadget gemeinsam mit Quark drei Vollversionen der neuen Publishingsoftware QuarkXPress 2017 verlost. Die Verlosung wurde am Sonntag beendet und inzwischen stehen die Gewinner fest. Aufgrund der großen Resonanz hat sich Quark freundlicherweise bereiterklärt, zwei weitere Lizenzen zu spendieren, so dass es nun insgesamt fünf Gewinner gibt, die wir heute per E-Mail benachrichtigt haben. Herzlichen Glückwunsch!









Wir bedanken uns bei allen Leserinnen und Lesern, die sich an der Verlosung beteiligt haben. Die richtige Antwort auf die Frage "Wann wurde der erste Macintosh vorgestellt?" lautet b) Am 24. Januar 1984 (unvergessen der Werbespot "1984" von Meisterregisseur Ridley Scott). Wer sich für QuarkXPress 2017 interessiert, aber bei der Verlosung leer ausgegangen ist, kann sich mit der kostenlosen Demoversion einen guten Eindruck von dem Programm verschaffen, das in der neuesten Version um Bildbearbeitungsfunktionen ergänzt wurde. Die Preise für Lizenzen beginnen bereits bei 79 Euro (Studentenversion).