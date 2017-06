Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Drama Sully mit Tom Hanks im Angebot

14. Jun 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Im Rahmen von Apples neuer Sonderaktion Movie-Mittwoch wird heute der Film Sully (Partnerlink) mit Tom Hanks in der Hauptrolle vergünstigt zum Leihen für 1,99 Euro im iTunes-Store angeboten. Das für einen Oscar nominierte Drama erzählt die Geschichte der spektakulären Notlandung eines Flugzeugs auf dem Hudson-River in New York City im Jahr 2009.









Nur heute: Drama Sully für 1,99 Euro im iTunes-Store ausleihen.

Bild: Apple. Bild: Apple.





"Am 15. Januar 2009 erlebte die Welt das 'Wunder auf dem Hudson River', als Captain 'Sully' Sullenberger (Hanks) sein flugunfähiges Flugzeug auf dem kalten Wasser des Hudson-Flusses notlandete und seinen 155 Passagieren das Leben rettete. Aber während Öffentlichkeit und Medien Sully für diese unerhörte Pilotenleistung feierten, wurde eine Untersuchung eingeleitet, die seinen Ruf und seine Karriere zu vernichten drohte", so die Handlung.









Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum vergünstigten Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.