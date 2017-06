Neue Anleihe: Apple will eine Milliarde US-Dollar in erneuerbare Energien stecken

14. Jun 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Wieder hat sich Apple Geld an den internationalen Finanzmärkten geliehen. Im Gegensatz zu früheren Anleihen wird die eingenommene Summe diesmal jedoch nicht für Dividendenzahlungen, Aktienrückkäufe, Firmenübernahmen oder das operative Geschäft verwendet, sondern für Umweltschutzzwecke.

Die sogenannte "Grüne Anleihe" spielte laut der Nachrichtenagentur Bloomberg eine Milliarde US-Dollar ein und hat eine Laufzeit von zehn Jahren. Der Mac- und iPhone-Hersteller will damit die Erzeugung erneuerbarer Energien an verschiedenen Standorten ausbauen. Im vergangenen Geschäftsjahr versorgte sich Apple weltweit zu 96 Prozent aus grünem Strom – angestrebt wird eine Quote von 100 Prozent.









Apple will eines Tages Produkte ausschließlich aus recycelten Materialien fertigen.

Ein weiteres Ziel ist die Erhöhung der Recyclingquote. Langfristig verfolgt das Unternehmen das Ziel, seine Produkte ausschließlich aus recycelten Materialien zu fertigen (MacGadget berichtete). Auf neu gewonnene Rohstoffe aus dem Bergbau will der Computerpionier dann verzichten.

Apple macht seit mehreren Jahren regelmäßig Schulden in Form von Schuldverschreibungen. Zwar hat der Computerpionier gigantische Finanzreserven – zum Ende des letzten Quartals waren es über 250 Milliarden US-Dollar -, doch diese befinden sich zu 93 Prozent außerhalb der USA. Ein Transfer in die USA wäre mit der Zahlung von 35 Prozent Steuern verbunden. Daher ist es für Apple momentan günstiger, sich das für diverse Zwecke benötigte Geld zu niedrigen Zinsen zu leihen.

Bereits letztes Jahr hatte Apple eine "Grüne Anleihe" im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar aufgelegt. Sie dient ebenfalls der Finanzierung von Projekten für regenerativen Strom. Apples Schuldenstand beläuft sich auf rund 100 Milliarden US-Dollar.