Ticker: Neues EndNote-Plugin für Pages; Rabatt auf Chronicle; Update für Captivate

Neues EndNote-Plugin für Pages - Apple hat die Erweiterung in der Version 3.0 veröffentlicht. Sie ist für Pages 6.2 konzipiert und ermöglicht das Einfügen von Zitaten aus EndNote-Bibliotheken in die Mac-Version der Textverarbeitung. +++ Rabatt auf Chronicle - das ab OS X Yosemite lauffähige Programm erinnert rechtzeitig an Rechnungen und wiederkehrende Zahlungstermine und ist im Mac-App-Store kurzzeitig für 2,29 statt 15,99 Euro erhältlich (Partnerlink). +++ Update für Captivate - in den Versionen 8, 9 und 2017 der auch auf dem Mac lauffähigen E-Learning- und Screen-Recording-Software hat Adobe eine Sicherheitslücke behoben.