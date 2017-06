Neuester Teil der Spielereihe Hitman in Mac-Version angekündigt

15. Jun 2017 15:30 Uhr - Redaktion

Ein weiterer hochkarätiger Spieletitel kommt demnächst in einer Mac-Version auf den Markt. Das im letzten Jahr für Windows veröffentlichte Stealth-Actionspiel Hitman wird ab dem 20. Juni auch für macOS verfügbar sein. Das teilte heute die auf Spieleportierungen spezialisierte Firma Feral Interactive mit.

Hitman ist auf Steam zum Preis von 49,99 Euro (inklusive aller Episoden) erhältlich und hat dort über 10.000 größtenteils positive Bewertungen erhalten. Die Mac-Version wird laut Feral Interactive zu Beginn einen Mac mit AMD-Grafikchip voraussetzen – die Unterstützung für GPUs von Intel und Nvidia ist noch nicht vollständig geklärt.









Der Vertrieb der Mac-Fassung wird ebenfalls über Steam erfolgen. Wer Hitman auf Steam bereits für Windows erworben hat, wird sich die Mac-Version kostenfrei herunterladen können. Hitman besitzt in Deutschland keine Jugendfreigabe. Das Spiel soll demnächst um eine zweite Staffel mit weiteren Episoden ergänzt werden.

Aus der Spielbeschreibung: "Werde zum Meister-Attentäter in Io-Interactives großartigem und kreativem Spiel mit geheimen Aktionen. Als Agent 47 erfüllst du Aufträge auf mächtige und berühmte Ziele an exotischen Orten überall auf der Welt. Der Spielverlauf konzentriert sich darauf, die Ziele in riesigen und komplexen Versuchsebenen auszuschalten, und das bei völliger Freiheit der Annäherung an die Aufgabe."