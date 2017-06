Toshiba stellt Thunderbolt-3-Dock mit 13 Schnittstellen vor

15. Jun 2017 13:30 Uhr - sw

Im wachsenden Markt für Zubehör mit der Hochleistungsschnittstelle Thunderbolt 3 mischt ab sofort auch Toshiba mit. Die Japaner präsentierten eine Docking-Station mit 13 Anschlüssen. Von konkurrierenden Produkten unterscheidet sich das Toshiba-Dock unter anderem durch einen VGA-Anschluss und zwei HDMI-Ausgänge.

Zur weiteren Ausstattung gehören 1x DisplayPort, 1x Mini DisplayPort, 4x USB-A-Anschlüsse (Geschwindigkeit: USB 3.0), 2x USB-C, 1x Gigabit-Ethernet, 1x Thunderbolt 3 (für die Verbindung mit dem Computer) und 1x Audio-Eingang/Audio-Ausgang (3,5-Millimeter-Klinkenstecker). Via HDMI, DisplayPort und Mini DisplayPort können nach Herstellerangaben Monitore mit einer Auflösung von bis zu 4K bei einer Bildwiederholrate von 60 Hz angesteuert werden. Es ist der gleichzeitige Betrieb von bis zu drei Bildschirmen möglich.









Thunderbolt-3-Dock mit 13 Schnittstellen.

Bild: Toshiba.





Ein Thunderbolt-3-Anschlusskabel und ein 100-Watt-Netzteil werden mitgeliefert. Zur Kompatibilität mit Macs macht Toshiba keine Angaben. Allerdings müssen Thunderbolt-3-Produkte bestimmte Standards einhalten, um von Intel offiziell zertifiziert zu werden, d. h. das Toshiba-Dock müsste theoretisch auch am 2016er und 2017er MacBook Pro und am neuen iMac funktionieren. MacGadget hat in dieser Angelegenheit bei Toshiba nachgefragt.

Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 399 Euro, etliche Händler bieten das Dock allerdings bereits für deutlich unter 300 Euro an.