AppleCare+ für Macs vorerst nicht in Europa

20. Jun 2017

Zur Entwicklerkonferenz WWDC 2017 in San Jose hat Apple die Serviceleistung AppleCare+ auch für den Mac verfügbar gemacht. AppleCare+ unterscheidet sich vom Vorgänger AppleCare Protection Plan primär dadurch, dass unabsichtliche Beschädigungen an Macs gegen eine Servicegebühr repariert werden können, beispielsweise wenn der Mac versehentlich heruntergefallen ist. Allerdings ist AppleCare+ für Macs in Europa bislang nicht erhältlich.









AppleCare+ für den Mac in Europa derzeit nicht zu haben.

Apple bietet das Servicepaket derzeit ausschließlich in den USA und in Japan an. Auf der deutschen Support-Webseite ist unverändert vom Protection Plan die Rede. Anzeichen für eine baldige Einführung in Europa gibt es bislang nicht. AppleCare+ für iPhone und iPad wird hingegen weltweit angeboten, so dass zumindest die Hoffnung besteht, dass Apple die Mac-Ausführung ebenfalls mittel- oder langfristig auf globaler Ebene verfügbar machen wird.

Im Rahmen von AppleCare+ werden unabsichtlich verursachte Schäden am Display oder am Gehäuse von Macs für 99 US-Dollar repariert, bei anderen Schäden beträgt die Gebühr 299 US-Dollar. Bei AppleCare+ sind zwei Reparaturen bei unbeabsichtigten Beschädigungen enthalten. AppleCare+ bietet wie der Protection Plan eine Garantieverlängerung auf drei Jahre und ebenfalls Chat- und Telefon-Support in diesem Zeitraum. Die Kosten betragen je nach Mac-Modell zwischen 99 und 379 US-Dollar.