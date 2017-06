Apple: Kamera-Tutorials für das iPhone jetzt auch auf Deutsch

21. Jun 2017 18:30 Uhr - Redaktion

Im Mai hat Apple mehrere Tutorials veröffentlicht, die Tipps für die optimale Nutzung der iPhone-Kamera geben. Die kurzen Videos mit einer Länge von bis zu 45 Sekunden drehen sich um Themen wie Porträt- und Nahaufnahmen, Selfies, Fotografieren ohne Blitz und Panoramas. Nachdem die Tutorials bislang nur auf Englisch vorlagen, hat Apple sie jetzt mit deutschen Texten ausgestattet.









Sie sind auf der Web-Seite "So fotografierst du mit dem iPhone 7" zu finden. Apple stellt in den insgesamt 13 Filmen zwar das iPhone 7 (Plus) in den Vordergrund, die meisten Tutorials dürften aber auch für Besitzer älterer Modelle von Interesse sein, da auch grundsätzliche Vorgehensweisen für die Fotografie vermittelt werden.









Die iPhone-Kamera hat in den letzten zehn Jahren gewaltige Entwicklungssprünge gemacht. Konnte das erste iPhone lediglich Zwei-Megapixel-Bilder in – für heutige Verhältnisse – schlechter Qualität aufnehmen, verfügt das iPhone 7 Plus über eine Zwölf-Megapixel-Kamera mit Weitwinkel- und Teleobjektiv, optischem Zoom, optischer Bildstabilisierung und Vierfach-LED-Blitz. Die von Apple bereitgestellten Tutorials richten sich vorrangig an Einsteiger, die ihre Kenntnisse für das Fotografieren mit dem iPhone erweitern oder auffrischen wollen.