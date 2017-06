Movie-Mittwoch im iTunes-Store: Tragikomödie "Plötzlich Papa" im Angebot

21. Jun 2017 10:45 Uhr - Redaktion

Die vor einigen Wochen von Apple gestartete iTunes-Store-Sonderaktion Movie-Mittwoch ist in die nächste Runde gegangen. Heute gibt es den knapp zweistündigen Film "Plötzlich Papa" (Partnerlink) vergünstigt für 1,99 Euro zum Ausleihen in HD-Qualität. "Plötzlich Papa" ist eine zweistündige französische Tragikomödie mit Omar Sy in der Hauptrolle, die mehrheitlich gute Bewertungen erhält.









Bild: Apple. Bild: Apple.





Die Handlung: "Samuel ist ein Schürzenjäger. Er führt ein wildes Leben ohne Verpflichtungen in Südfrankreich mit Sonne, Strand und Spaß. Bis eine verflossene Liebschaft, Kristin, bei ihm auftaucht, ein Baby abgibt und wieder verschwindet. Bei der Kleinen handelt es sich um Samuels Tochter Gloria. Fest entschlossen, das Mädchen zu ihrer Mutter zurückzubringen, reist Samuel nach London, um Kristin ausfindig zu machen – ohne Erfolg. Acht Jahre später ist aus Gloria und Samuel eine unzertrennliche Familie geworden. Mithilfe seiner Tochter ist Samuel erwachsen geworden und macht als Stuntman Karriere. Doch da taucht Glorias Mutter erneut auf…"

Wer sich den Film am heutigen Mittwoch zum vergünstigten Preis von 1,99 Euro (statt 4,99 Euro) in HD-Qualität ausleiht, muss ihn sich nicht sofort ansehen. Ein im iTunes-Store ausgeliehener Film steht 30 Tage lang zur Verfügung. Nach dem Start der Wiedergabe hat der Nutzer 48 Stunden Zeit, den Film anzuschauen (beliebig oft). Die Wiedergabe kann mit Macs, iPads oder einem mit Apple TV verbundenen Fernseher erfolgen.