Stealth-Actionspiel Hitman für macOS erschienen, Demoversion verfügbar

21. Jun 2017 12:15 Uhr - Redaktion

Der neueste Teil der Spielereihe Hitman ist ab sofort auch für den Mac verfügbar. Das im letzten Jahr für Windows veröffentlichte Stealth-Actionspiel wurde von Feral Interactive für macOS umgesetzt und ist derzeit zum Einführungspreis von 18,79 statt 49,99 Euro inklusive aller Episoden bei Steam erhältlich. Hitman benötigt leistungsstarke Hardware mit AMD-Grafikkarte.









Nach Angaben von Feral Interactive ist Hitman auf 27-Zoll-iMacs ab der Baureihe "Ende 2014", auf 15-Zoll-MacBook-Pro-Modellen ab der Baureihe "Ende 2015" und auf dem aktuellen Mac Pro lauffähig – benötigt werden mindestens acht GB Arbeitsspeicher, 68 GB Speicherplatz und macOS 10.12.5. Zur Unterstützung von Intel- und Nvidia-Grafikchips will sich das Unternehmen demnächst äußern. Daneben dürfte sich Hitman auch auf Macs mit externer AMD-Grafikkarte und nachgerüsteten älteren Mac-Pro-Systemen spielen lassen (AMD Radeon R9 290M oder besser).

Hitman hat auf Steam über 10.000 größtenteils positive Bewertungen erhalten. Wer Hitman auf Steam bereits für Windows erworben hat, kann sich die Mac-Version kostenfrei herunterladen. Hitman besitzt in Deutschland keine Jugendfreigabe. Das Spiel soll demnächst um eine zweite Staffel mit weiteren Episoden ergänzt werden. Eine Demoversion für den Mac steht zum Download bereit.









Aus der Spielbeschreibung: "Werde zum Meister-Attentäter in Io-Interactives großartigem und kreativem Spiel mit geheimen Aktionen. Als Agent 47 erfüllst du Aufträge auf mächtige und berühmte Ziele an exotischen Orten überall auf der Welt. Der Spielverlauf konzentriert sich darauf, die Ziele in riesigen und komplexen Versuchsebenen auszuschalten, und das bei völliger Freiheit der Annäherung an die Aufgabe."