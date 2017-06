Mac-Version von beliebter Kalender-App miCal veröffentlicht

22. Jun 2017 13:00 Uhr - Redaktion

miCal gehört zu den beliebtesten Kalender-Apps für iPhone und iPad – dies belegen die mehr als 1000 größtenteils sehr positiven Bewertungen im iOS-App-Store (Partnerlink). Nun hat der Münchner Hersteller entwicklungsschmiede eine Mac-Version veröffentlicht.

Sie läuft ab OS X El Capitan, ist zum Preis von 4,49 Euro im Mac-App-Store (Partnerlink) erhältlich und integriert sich in die Menüleiste – dort wird per Klick oder Tastaturbefehl eine Monatsansicht mit Tagesdetails eingeblendet. miCal ist eine Ergänzung, kein Ersatz für den macOS-Kalender. Neu eingetragene Termine werden automatisch an Apples Kalender-Programm übergeben.









Screenshot von miCal.

Neue Einträge lassen sich per Tastaturkürzel anlegen, wobei Eingaben in natürlicher Sprache unterstützt werden, wie zum Beispiel "Mittagessen am Dienstag um 12 Uhr" oder "Teammeeting jeden Donnerstag um 16 Uhr". Bestimmte Funktionen der iOS-Version wie Geburtstagsmanager, Aufgaben und Wettervorhersage stehen in der Mac-Fassung allerdings noch nicht zur Verfügung.

"miCal kommuniziert mit dem integrierten Kalender Ihres Betriebsystems. miCal funktioniert ohne zusätzliche Einrichtung für alle Kalenderdienste, die Ihr Gerät bislang schon unterstützt (iCloud, Google Calendar, Outlook, Exchange, Google Calendar, Facebook Events, Abonnements)", erläutert der Hersteller. Über die unterstützten Cloud-Dienste erfolgt auch die Synchronisation mit iOS-Hardware und der iOS-Version von miCal.