Neuer Build von iOS 11 erschienen: Letzte Vorbereitungen vor öffentlichem Betatest

Apple hat heute den Entwicklern einen neuen Build (15A304j) von iOS 11 zur Verfügung gestellt. Es dürfte sich dabei um die letzten Vorbereitungen in Form wichtiger Bug-Fixes für den in Kürze beginnenden öffentlichen Betatest handeln. Nach Herstellerangaben startet die öffentliche Testphase des neuen Mobilbetriebssystem Ende Juni, d. h. bis spätestens Freitag.









iOS 11: Der öffentliche Betatest startet in dieser Woche.

Foto: Apple. Foto: Apple.





Zu den wichtigsten Neuerungen im iOS 11 gehören ein anpassbares Kontrollzentrum inklusive Apple-TV-Fernsteuerung und Screen-Recording-Funktion, ein Scanner für QR-Codes in der Kamera-App, Siri-Abfragen per Tastatureingaben, ein überarbeiteter App-Store, Nutzer-zu-Nutzer-Geldtransfers via Apple Pay, eine QuickType-Tastatur (Symbole und Interpunktionszeichen ohne Umschalten), eine Einhand-Tastatur fürs iPhone, ein Nicht-Stören-Modus fürs Autofahren, ein Spurassistent in der Karten-App und zusätzliche Funktionen für das iPad (Dateien-App, Dock, Drag & Drop).

Außerdem lassen sich WLAN-Einstellungen auf ein anderes iOS-Gerät übertragen, selten genutzte Apps automatisch entfernen (unter Beibehaltung von Daten und Einstellungen für eine erneute, spätere Nutzung), neue iOS-Geräte automatisch konfigurieren (in die Nähe bestehender Hardware halten) und iCloud-Drive-Dateien per Link für andere Personen freigeben. Das iOS 11 läuft ausschließlich auf 64-Bit-Hardware, d. h. auf allen ab dem Jahr 2013 vorgestellten Geräten. Nähere Informationen über die Neuerungen sind hier und hier zu finden.