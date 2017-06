Poster zeigt über 580 Apple-Produkte von 1976 bis heute

26. Jun 2017 11:30 Uhr - Redaktion

Bereits seit mehreren Jahren bietet Pop Chart Lab ein großformatiges Poster an, das die meisten Apple-Produkte seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1976 in chronologischer Reihenfolge zeigt - beginnend mit dem Apple I. Nun hat Pop Chart Lab das Poster in einer aktualisierten Version angekündigt.









Poster mit über 580 Apple-Produkten.

Es wurde um die in den letzten Monaten von Apple vorgestellten Produkte ergänzt, darunter das MacBook Pro mit Touch-Bar-Funktionsleiste, der iMac Pro, das 10,5-Zoll-iPad-Pro und der HomePod. Das Poster hat Abmessungen von 61 mal 91 Zentimetern und wird zu Preisen ab 35 US-Dollar (nur Druck) angeboten. Rahmen kosten extra. Der Versand nach Deutschland schlägt mit 30 US-Dollar zu Buche. Die Auslieferung startet Ende dieser Woche.

Die Charles & Marie GmbH, deutscher Vertriebspartner von Pop Chart Lab, hat das Poster bislang nicht im Angebot.