Rabatt auf iTunes-Store-Guthabenkarten bei Edeka, Expert und Marktkauf

26. Jun 2017 10:45 Uhr - Redaktion

In dieser Woche laufen in Deutschland drei Rabattaktionen für iTunes-Store-Guthabenkarten. Ausgewählte Filialen der Supermarktketten Edeka und Marktkauf bieten ab heute die 25-Euro- und die 50-Euro-iTunes-Karte um jeweils zehn Prozent vergünstigt an.

Die gleiche Rabattstaffelung gibt es ab Mittwoch auch bei Expert-Elektromärkten. Die drei Sonderaktionen laufen bis zum Samstag, den 01. Juli. Da nicht alle Filialen von Edeka, Expert und Marktkauf an der Aktion teilnehmen, empfiehlt sich zuvor die Prüfung der Online-Prospekte für einzelne Märkte oder eine telefonische Nachfrage.









Marktkauf und Edeka: Zehn Prozent Rabatt auf iTunes-Guthabenkarten.

Bild: Marktkauf. Bild: Marktkauf.





Das Guthaben der rabattierten Karten lässt sich - mit Ausnahme von E-Books - zum Kauf beliebiger Inhalte aus dem iTunes-Store bzw. den App-Stores für Mac, iOS, tvOS und watchOS sowie zur Bezahlung der Apple-Music-Mitgliedschaft und iCloud-Speicherplatz verwenden.

Die Guthabencodes können unter macOS und Windows in der iTunes-Software bzw. auf iOS-Geräten über den iTunes-Store, App-Store oder iBooks-Store eingelöst werden. Nähere Informationen zum Einlösevorgang sind auf dieser Web-Seite zu finden.