Ticker: Zweite Betaversion von Little Snitch 4.0; Update für Fritz!Box 7590; Rekord-Kartellstrafe gegen Google

27. Jun 2017 19:30 Uhr - Redaktion

Zweite Betaversion von Little Snitch 4.0 - sie verbessert die Stabilität und behebt mehrere Fehler. Das finale Little Snitch 4.0 erscheint Anfang Juli +++ Update für Fritz!Box 7590 - das Fritz!OS 6.85 verbessert die Kompatibilität mit älteren ISDN-Geräten sowie speziellen DSL-Anschlüssen und erhöht in bestimmten Situationen die WLAN-Datenübertragungsrate bei großen Reichweiten. +++ Rekord-Kartellstrafe gegen Google - laut der EU-Kommission soll der Internetgigant 2,4 Milliarden Euro zahlen. Google habe seine Marktmacht als Suchmaschinenbetreiber missbraucht, um Millionen Nutzer auf die eigene Preisvergleichsplattform zu lenken, lautet der Vorwurf. Google erwägt Einspruch gegen die Entscheidung.